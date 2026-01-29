Відзначили День соборности України

У Кам’янець-Подільській фортеці зустрілися делеґації Тернопільської, Чернівецької, Хмель­ницької та Вінницької областей. ТЕРНОПІЛЬ. – 22 січня у місті та області відбулися урочисті заходи до Дня соборности України за участю військових, представників влади та громади. Начальник обласної військової адміністрації Тарас Пастух та голова обласної ради Богдан Бутковський привітали тернополян і наголосили, що українців не раз намагалися роз’єднати...