Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Відзначили День української державности

By Updated:2 Mins Read

Під час святкування Дня української державности у Тернополі. ТЕРНОПІЛЬ. – На набережній міського ставу відбулися урочисті заходи, присвячені Дню української державности та 1037-ій річниці хрещення Русі-України. Представники влади, військові, тернопільці разом виконали Гимн України. Біля пам’ят­ного хреста священики провели Молебень за Україну, за перемогу та силу українського духу. Учасники заходу поклали квіти до монумента Незалежности,...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts