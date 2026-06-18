Відзначили журналістів за висвітлення війни проти України

Ветерани журналістики Черкащини Василь Марченко(ліворуч), Олександр Вівчарик та секретар обласної організації НСЖУ Ірина Хроменко. (Фото: Олександр Вівчарик) ЧЕРКАСИ. – Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня журналіста відзначив державними нагородами 37 українських та іноземних працівників медіа за внесок у розвиток журналістики та висвітлення подій повномаштабної війни Росії проти України. 4 червня у приміщенні обласної організації...