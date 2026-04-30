Відзначили 40-річчя Чорнобильської катастрофи

Президент України Володимир Зеленський та Президентка Молдови Мая Санду установили лампадки до пам’ятника Героям Чорнобиля. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – З нагоди сорокових роковин Чорнобильської катастрофи Президент України Володимир Зеленський разом із Генеральним директором МАҐАТЕ Рафаелем Ґроссі 26 квітня взяли участь у відкритті нової постійної експозиції Національного музею „Чорнобиль“: „Чорнобиль: люди і сенси“....
