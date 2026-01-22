Close Menu
Відкрили кримінальне провадження екскерівників СБУ

КИЇВ. – Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактами ймовірного отримання неправомірної вигоди колишніми високопосадовцями Служби безпеки України. Це сталося після публічних заяв українського бізнесмена Сергія Ваганяна, який зараз перебуває за кордоном. За його твердженням, колишній голова СБУ Іван Баканов, та ексначальник Голов­ного управління внутрішньої безпеки Андрій Наумов „перетворили санкції РНБО на „власний...


