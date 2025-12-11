Close Menu
Відкрили оновлений двохсотлітній вітряк

Оновлений вітряк на Звенигородщині. (Фото: Олександр Вівчарик) ШЕВЧЕНКОВЕ, Черкаська область. – 21 листопада в межах Національного заповідника „Батьків­щина Тараса Шевченка”, поблизу села Шевченкове, відбулося представлення реконструйованого вітряка XIX ст., який бачив підлітком Т. Шевченко і про якого згадував у своїх “Гайдамаках”. Тут він пас ягнята за селом. Власне, це стежки та місце його дитинства. Проєкт...


