Відкрили простір для ветеранів

Ветеран Сергій Лендєл приймає вітання від закарпатців. МУКАЧЕВО, Закарпатська область. – З підтримкою доброчинців та влади у місті відкрили сучасний Ветеранський простір. Його засновниками стали організації „Карпатська січ“, „Опора ветерана“, „Вдома“, які уже мають досвід праці із захисниками. Це вже четвертий безпечний родинний простір для учасників бойових дій на Закарпатті, а загалом планується відкрити такі...


