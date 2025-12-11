Свято біля катедрального гарнізонного собору. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 5 грудня на території Свято-Михай­лівського катедрального гарнізонного собору урочисто відкрили Резиденцію Святого Миколая для всіх дітей міста, зокрема для дітей військовослужбовців 118-ої окремої бриґади Черкаської територіяльної оборони та дітей із соціяльно вразливих категорій. Загалом організатори планують роздати близько 5 тис. подарунків. До організації та проведення...