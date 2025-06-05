Відкрили центр реабілітації для дітей

Радість дружнього спілкування на творчих заняттях. ЧЕРНІВЦІ. – Завдяки доброчинцям німецького округу Швабія, громадської організації „Мрії особливих дітей“, старанням місцевої влади у селищі Лужани, Чернівецької области змогли відбудувати і відкрити повноцінний Центр реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю „Допомога життю“. Це затишний сучасний простір, де відчувається повага до гідности кожної дитини. Тут вже отримали...