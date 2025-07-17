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Відкриття виставки „Мужність нації“

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Учасники відкриття виставки в Українському національному музеї. (Фото: Consulate General of Ukraine in Chicago) ЧИКАҐО. – В Українському національному музеї відбулося відкриття виставки фоторобіт Говарда Баффета Courage of a Nation („Мужність нації“). Про це повідомило Генеральне консульство  України в Чикаґо. Фотографії Говарда Баффета, фотографа, філантропа, голови правління та генерального директора Фонду Говарда Г. Баффета демонструють...


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