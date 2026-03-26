Відмовилися від почесних звань

ЛЬВІВ. – Академічний обласний театр ляльок ухвалив рішення відмовитися від радянської системи почесних звань – „Заслужений артист Украї­ни“ та „Народний артист України“. Це рішення ініціювали головна режисерка театру Яна Титаренко і підтримала директорка-художня керівниця театру Уляна Мороз та акторський склад. Формально ці звання є державними нагородами, що надаються Президентом України відповідно до Закону України „Про...