Відійшов у вічність видатний полтавець Микола Міщенко

Св. п. Микола Міщенко 29 березня 2025 року Український національний музей (УНМ) в Чикаґо повідомив, що відійшов у засвіти багаторічний музейний діяч, член ради директорів УНМ Микола Міщен­ко. Впродовж багатьох років він працював над упорядкуванням архівів музею та ініціював створення постійної виставки пам’яті жертв Голодомору. Завдяки його зусиллям про Голодомор почали вчити американські школи в...