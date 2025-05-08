Відійшов у вічність видатний полтавець Микола Міщенко

Св. п. Микола Міщенко 29 березня 2025 року Український національний музей (УНМ) в Чикаґо повідомив, що відійшов у засвіти багаторічний музейний діяч, член ради директорів УНМ Микола Міщенко. Впродовж багатьох років він працював над упорядкуванням архівів музею та ініціював створення постійної виставки пам’яті жертв Голодомору. Завдяки його зусиллям про Голодомор почали вчити американські школи в...
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