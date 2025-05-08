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Відійшов у вічність видатний полтавець Микола Міщенко

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Св. п. Микола Міщенко 29 березня 2025 року Український національний музей (УНМ) в Чикаґо повідомив, що відійшов у засвіти багаторічний музейний діяч, член ради директорів УНМ Микола Міщен­ко. Впродовж багатьох років він працював над упорядкуванням архівів музею та ініціював створення постійної виставки пам’яті жертв Голодомору. Завдяки його зусиллям про Голодомор почали вчити американські школи в...


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