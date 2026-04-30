Від трагедії минулого до ядерного тероризму сьогодення

Заява Світової федерації українських жіночих організацій 26 квітня 1986 року, коли стався вибух на Чорнобильській атомній станції, вписано чорними літерами в історію людства як день найбільшої техногенної катастрофи. Цей день став для українського народу та і всього світу символом невимовного болю, втрачених життів та екологічного лиха, наслідки якого відчуватимуть і прийдешні покоління. Чорнобильська катастрофа стала...