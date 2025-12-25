Візита Зеленського до Польщі

Володимир Зеленський став першим чужоземним провідником, якого польський президент Кароль Навроцький прийняв у президентському палаці з усіма почестями. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ВАРШАВА. – Візита Президента Зеленського до Польщі була доволі насиченою за порядком денним і за отриманими сиґналами. Під час одно­денної візити він зустрівся з усім керівництвом Польщі – президентом, прем’єр-міністром, маршалками Сейму...