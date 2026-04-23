Візита Короля Швеції в Україну

Президент України Володимир Зеленський і Король Швеції Карл XVI Ґустав поклали квіти на Марсовому полі Личаківського кладовища. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ЛЬВІВ. – Президент Володимир Зеленський 17 квітня провів зустріч із Королем Швеції Карлом XVI Ґуставом, який приїхав до України вдруге за час після відновлення незалежності та вперше від початку російської аґресії. Разом із...