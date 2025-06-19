Візита Президента України в Австрію

Президент Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер. (Фото: Офіцій­не інтернет-представництво Президента України) ВІДЕНЬ. – 16 червня Президент України Володи­мир Зеленський і перша леді Олена Зеленська з офіційною візитою відвідали Австрію, де зустрілися з Президентом країни Александром Ван дер Белленом та першою леді Доріс Шмідауер. Лідери обговорили продовження підтримки України, поглиблення співпраці в різних...