Візита Президента України в Австрію

Президент Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ВІДЕНЬ. – 16 червня Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська з офіційною візитою відвідали Австрію, де зустрілися з Президентом країни Александром Ван дер Белленом та першою леді Доріс Шмідауер. Лідери обговорили продовження підтримки України, поглиблення співпраці в різних...
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