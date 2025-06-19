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Візита Президента України в Австрію

By Updated:2 Mins Read

Президент Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер. (Фото: Офіцій­не інтернет-представництво Президента України) ВІДЕНЬ. – 16 червня Президент України Володи­мир Зеленський і перша леді Олена Зеленська з офіційною візитою відвідали Австрію, де зустрілися з Президентом країни Александром Ван дер Белленом та першою леді Доріс Шмідауер. Лідери обговорили продовження підтримки України, поглиблення співпраці в різних...


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