Війна стає протистоянням технологій

НЮ-ЙОРК. – Війна Росії проти України стрімко переходить на новий технологічний рівень. І значною мірою це – наслідок рішень, ухвалених самою Москвою, пише у своїй колонці військовий експерт і автор книжки „Рій дронів: як маленькі безпілотники підкорять світ“ Девід Ґемблінґ. „Володимир Путін створив монстра, і цей монстр може його знищити“, – зауважує він, коментуючи стрімкий...