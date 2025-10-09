Військовий злочинець генерал-майор Омельянович

КИЇВ. – Російський генерал-майор Володимир Омельянович безпосередньо командував підривом Каховської ГЕС в Херсонській області. Йому повідомлено підозру 1 жовтня. В. Омелянович займає посаду начальника штабу-першого заступника командувача угруповання „Днепр“ збройних сил РФ. Як встановило розслідування, у ніч з 5 на 6 червня 2023 року він безпосередньо координував дії підлеглих зі знищення дамби Каховської ГЕС мінно-вибуховим...