Військовий молитовний сніданок

Mолитовний сніданок об’єднав військових, ветеранів, представників духовенства та влади. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – В Національний день молитви 24 лютого, коли виповнюється рівно чотири роки з початку війни, в обласному центрі провели перший військовий молитовний сніданок, який об’єднав військових, ветеранів, представників духовенства та влади. Цього дня також на Алеях почесних воїнських поховань Дале­косхідного і Рівнянського кладовищ Кропив­ницького, а...


