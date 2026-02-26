Mолитовний сніданок об’єднав військових, ветеранів, представників духовенства та влади. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – В Національний день молитви 24 лютого, коли виповнюється рівно чотири роки з початку війни, в обласному центрі провели перший військовий молитовний сніданок, який об’єднав військових, ветеранів, представників духовенства та влади. Цього дня також на Алеях почесних воїнських поховань Далекосхідного і Рівнянського кладовищ Кропивницького, а...
