Військові і цивільні журналісти посилюють співпрацю

Полковник Богдан Сеник. (Фото: Military Media Center) КИЇВ. – 23 січня відбулося засідання правління Національної спілки журналістів України (НСЖУ), яке зібрало понад 50 журналістів, редакторів і керівників реґіональних осередків з усієї країни. На ньому був присутній начальник Головного управління комунікацій ЗСУ полковник Богдан Сеник. Вітаючи присутніх із Днем соборности України, полковник Сеник зазначив: „З Національною...
