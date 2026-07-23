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В Естонії пароху вручили нагороду

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ТАЛЛІНН. – Пароха парафії Матері Божої Троєручиці УГКЦ о. Романа Кіха нагородили почесним нагрудним знаком „За сприяння війську“ – відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України. Нагороду вручив військовослужбовець ЗСУ Олександр Тарасюк, який прибув до української громади в столиці Естонії разом із волонтерами Володимиром Морозом з України та Стефаном Мельником з Польщі. Відзнаку було присуджено „за плідну...


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