В Естонії пароху вручили нагороду

ТАЛЛІНН. – Пароха парафії Матері Божої Троєручиці УГКЦ о. Романа Кіха нагородили почесним нагрудним знаком „За сприяння війську“ – відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України. Нагороду вручив військовослужбовець ЗСУ Олександр Тарасюк, який прибув до української громади в столиці Естонії разом із волонтерами Володимиром Морозом з України та Стефаном Мельником з Польщі. Відзнаку було присуджено „за плідну...