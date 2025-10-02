Close Menu
В Росії дозволили катування

КИЇВ. – Президент Росії Володимир Путін 29 вересня підписав закон про денонсацію Европей­ської конвенції щодо запобігання тортурам і нелюдському поводженню. Уповноважений Вер­ховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вихід Росії з Европейської конвенції із запобігання катуванням свідчить, що „катування і нелюдське поводження – це системна практика Кремля“. Европейська конвенція із запобігання катуванням...


