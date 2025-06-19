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В Українському домі Грузії

By Updated:6 Mins Read

Активістки Леся Вінник, Валентина Марджа­нішвілі, Майя Фисюк. ТБІЛІСІ, Грузія. – Український дім спільно з Інститутом культури відзначив День незалежности Грузії і день Києва. Святковий концерт відбувся у парку Мзіурі. Грузинські ансамблі „Арт-Сакартвело“ та „Окрос парі“ показали справжню феєрію танцю. А український хор „Калита“ Української молодіжної організації „Світанок“ продемонстрував силу єднання двох культур. Директор інституту, відповідальний...


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