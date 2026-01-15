В Українському домі триває виставка

ВАШІНҐТОН. – В Українському домі за адресою 2134 Kalorama Rd. NW, Washington, D.C., до 19 січня триває унікальна виставка „Українські нонконформістські художники у Парижі 1980-их: у пошуках свободи самовираження“. Експозиція знайомить американську публіку з творчістю чотирьох знакових мистців – Володимира Макаренка, Анто­на Соломухи, Володимира Стрельникова та Віталія Сазонова. Попри академічну освіту в дусі „соціялістичного реалізму“,...