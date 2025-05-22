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В Україні і світі відзначили День вишиванки

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ЧЕРКАСИ Олександр Костирко День вишиванки в черкаському парку „Юність“. (Фото: Олександр Костирко) 15 травня працівники міської централізованої бібліотечної системи провели День вишиванки в парку „Юність“. Відвідувачі побачили виставки ляльок-мотанок від різних освітніх закладів та майстринь, насолодилися тематичними фотозонами, послухали музичні виступи, оглянули художні роботи та вироби ручної творчости, а також взяли участь у майстер-клясах із...


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