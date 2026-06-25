В Успенському соборі триває відбудова

КИЇВ. – В Успенському соборі триває монтаж аварійного накриття пошкодженої покрівлі. Розпочала роботу Комісія з обстеження конструкції даху Успенського собору за участи фахівців Національного університету „Львівська політехніка“. За результатами її роботи буде підготовлений кошторис на облаштування консерваційного накриття. Хід робіт із ліквідації наслідків атаки та захисту святині оглянув перший заступник міністра культури Іван Вербицький. За...