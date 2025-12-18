Close Menu
В Ізраїлі вшанували пам’ять жертв Голодомору

Пам’ятник жертвам Голодомору в Єрусалимі. (Фото: Посольство України) ЄРУСАЛИМ. – 3 грудня в Єрусалимі урочисто відкрили перший меморіял жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років. Скульптуру спорудили в Саду троянд, який є центральним парком столиці Ізраїлю поблизу урядових споруд. Церемонія розпочалася з хвилини мовчання. Її відкрив голова Українського культурного центру в Ізраїлі Зорян Кісь, який зазначив,...


