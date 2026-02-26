В Ізраїлі моляться за Україну

Український прапор в Єрусалимі біля Стіни Плачу. ЄРУСАЛИМ. – З 22 по 24 лютого в найбільших містах Ізраїлю відбулися акції солідарности, меморіяльні церемонії та благодійні вечори до четвертої річниці повномаштабного вторгнення Росії в Україну. Організовані заходи громадськими організаціями міст за підтримки Посольства України в державі Ізраїль і присвячені Україні, стійкості її людей, збройних сил країни,...