Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

В Італії засудили візиту Матвієнко

By 1 Min Read

РИМ. – Мережа асоціяцій за Україну – Об’єднання українських організацій в Італії – засудила візиту голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко на Всесвітню конференцію спікерів парляментів та інші заходи Міжпарлямент­ського союзу у Женеві. „Висловлюємо глибоке обурення та шок через участь Валентини Матвієнко в заході в Женеві. В. Матвієнко є однією з найбільш одіозних представниць путінського...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts