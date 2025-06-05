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Генеральні збори Европейської федерації журналістів

By Updated:2 Mins Read

Керівний склад Европейської федерації журналістів. (Фото: Сергій Томіленко) БУДАПЕШТ. – 2-3 червня відбулися Генеральні збори Европейської федерації журналістів (Euro­pean Federation of Journalists – EFJ), на яких було оголошено новий склад Керівного комітету EFJ на 2025-2028 роки. До нього обрано колишнього редактора черкаської газети „Нова доба“, голову Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергія Томіленка. Окрім того,...


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