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Генерал написав 40 книжок

By Updated:1 Min Read

Микола Шкарабура ЧЕРКАСИ.– У обласному краєзнавчому музеї відбулась зустріч з Мико­лою Шкарабурою – заслуженим працівником освіти, генерал-майором внутрішньої служби, доктором філософії, першим ректором Чер­каського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. За особисту хоробрість він двічі нагороджений вищою нагородою для вогнеборців – медалями „За відвагу на пожежі“. Автор понад 90...


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