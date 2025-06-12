Генерал написав 40 книжок

Микола Шкарабура ЧЕРКАСИ.– У обласному краєзнавчому музеї відбулась зустріч з Мико­лою Шкарабурою – заслуженим працівником освіти, генерал-майором внутрішньої служби, доктором філософії, першим ректором Чер­каського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. За особисту хоробрість він двічі нагороджений вищою нагородою для вогнеборців – медалями „За відвагу на пожежі“. Автор понад 90...