Генератори прибули до України

ҐДАНСЬК. – Ґданськ та Поморське воєводство Польщі допомагають Україні в умовах енерґетичної кризи через російські обстріли. Упродовж останніх днів потужні генератори та іншу допомогу направлено до Одеси, Києва та прифронтових реґіонів. Про це повідомив консул України у Ґданську Олександр Плодистий. Він зазначив, що до допомоги Україні долучається польський бізнес. Зокрема, фундація кредитної спілки „Via Stella“...