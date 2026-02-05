Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Генератори прибули до України

By 1 Min Read

ҐДАНСЬК. – Ґданськ та Поморське воєводство Польщі допомагають Україні в умовах енерґетичної кризи через російські обстріли. Упродовж останніх днів потужні генератори та іншу допомогу направлено до Одеси, Києва та прифронтових реґіонів. Про це повідомив консул України у Ґданську Олександр Плодистий. Він зазначив, що до допомоги Україні долучається польський бізнес. Зокрема, фундація кредитної спілки „Via Stella“...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts