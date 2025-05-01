Говорили про повернення дітей

РИМ. – Президент Володимир Зеленський зустрівся в Посольстві України в Італії з кардиналом Маттео Дзуппі. Ключовою темою розмови стало повернення депортованих Росією українських дітей і звільнення полонених. Глава держави висловив співчуття у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска. Президент також висловив вдячність за допомогу з боку Ватикану, особисто Понтифіка та кардинала Дзуппі в поверненні депортованих...