Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Говорили про повернення дітей

By 1 Min Read

РИМ. – Президент Володимир Зеленський зустрівся в Посольстві України в Італії з кардиналом Маттео Дзуппі. Ключовою темою розмови стало повернення депортованих Росією українських дітей і звільнення полонених. Глава держави висловив співчуття у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска. Президент також висловив вдячність за допомогу з боку Ватикану, особисто Понтифіка та кардинала Дзуппі в поверненні депортованих...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts