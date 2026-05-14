Головний психіятр ЗСУ під вартою

КИЇВ. – Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід головному психіятрові Збройних сил України Олегу Друзю, якого у січні 2025 року викрили на незаконному збагаченні та декляруванні недостовірних відомостей. Суд підтримав позицію прокурорів Офісу генпрокурора та відмовив стороні захисту в зменшенні застави головному психіятрові ЗСУ, підозрюваному в леґалізації майна, отриманого злочинним шляхом, в особливо...