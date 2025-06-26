Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Грамота СКУ за видатні заслуги

By Updated:1 Min Read

Світовий конґрес українців (СКУ) оголошує започаткування нової почесної відзнаки – Грамоти СКУ за видатні заслуги перед Україною – та запросив до подання номінантів. На відміну від головної нагороди СКУ – медалі Святого Володимира Великого, яка вручається за загальнодержавні заслуги, нова грамота зосереджена на громадському лідерстві та практичному внеску в розвиток українських спільнот. Нагорода присуджуватиметься особам,...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts