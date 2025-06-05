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Григорій Сковорода мовою іврит

By Updated:7 Mins Read

Асаф Бартов та Наталія Тимків. (Фото з сімейного архіву). Нещодавно закінчився „Місяць  культурної дипломатії України“, організований „Вікімедією Україна“, спільно з Українським інститутом та Міністерством закордонних справ України, який мав за мету  заохотити носіїв інших мов долучитися до висвітлення подій української культури у відповідних розділах Вікіпедії.  Впродовж заходу люди з різних країн світу писали до всесвітньої...


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