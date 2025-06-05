Григорій Сковорода мовою іврит

Асаф Бартов та Наталія Тимків. (Фото з сімейного архіву). Нещодавно закінчився „Місяць культурної дипломатії України“, організований „Вікімедією Україна“, спільно з Українським інститутом та Міністерством закордонних справ України, який мав за мету заохотити носіїв інших мов долучитися до висвітлення подій української культури у відповідних розділах Вікіпедії. Впродовж заходу люди з різних країн світу писали до всесвітньої...