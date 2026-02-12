Close Menu
Громада відгукнулася на заклик УККА

By Updated:3 Mins Read

НЮ-ЙОРК. – У той час як Україна переживає сувору зиму, а Росія продовжує цілеспрямовані атаки на критичну цивільну інфраструктуру, Український конґресовий комітет Америки (УККА) оголосив негайний, 48-годинний заклик зібрати кошти для достави бензинових і дизельних ґенераторів підрозділам Терито­ріяльної оборони України, які діють на передових і ключових оборонних позиціях. Через маштабні відключення електроенерґії, холод, темрява та...


