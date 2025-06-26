Грузинка Тамта Ґуґушвілі – вірний друг України

Українські учні мистецьких закладів з тижневою культурологічною програмою перебування в Тбілісі з Тамтою Ґуґушвілі ТБІЛІСІ, Грузія. – Книга української журналістки, моєї колеґи з Тернополя грузинки Тамти Ґуґушвілі – переклад книги Остапа Сливинського „Словник війни“, що побачив світ у видавництві Intelekti publishing, була номінувана на престижну премію Грузії SABA у номінації „Кращий грузинський переклад року“ і...