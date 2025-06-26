Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Грузинка Тамта Ґуґушвілі – вірний друг України

By Updated:4 Mins Read

Українські учні мистецьких закладів з тижневою культурологічною програмою перебування в Тбілісі з Тамтою Ґуґушвілі ТБІЛІСІ,  Грузія. – Книга української журналістки, моєї колеґи з Тернополя грузинки Тамти Ґуґушвілі – переклад книги Остапа Сливинського „Словник війни“, що побачив світ у видавництві  Intelekti publishing, була номінувана на престижну премію Грузії SABA у номінації „Кращий грузинський переклад року“ і...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts