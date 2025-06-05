Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Делеґація України прибула до Вашінґтону

By 1 Min Read

ВАШІНҐТОН. – Українська делеґація, яку очолює перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, 3 червня прибула до Вашінґтону, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який також є у складі делеґації. За його словами, буде „чимало зустрічей“ із представниками обох партій, які підтримують Україну, командою Президента США Дональда Трампа. „Будемо активно просувати важливі для України питання....


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts