Делеґація України прибула до Вашінґтону

ВАШІНҐТОН. – Українська делеґація, яку очолює перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, 3 червня прибула до Вашінґтону, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який також є у складі делеґації. За його словами, буде „чимало зустрічей“ із представниками обох партій, які підтримують Україну, командою Президента США Дональда Трампа. „Будемо активно просувати важливі для України питання....