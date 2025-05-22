День матері на Фльориді

Учасники святкування Дня матері на Фльориді НОРТ ПОРТ, Фльорида. – 10 травня, напередодні Дня матері, українська громада південно-західної Фльориди урочисто відзначили це свято соборною молитвою-молебнем у сусідній американській церкві St. Pedro в Норт Порті. Молебень відслужили оо. Thomas, Дмитро Касіян, Олег Сацюк та диякон Володимир Пічкоров. Після молебня відбулася програма, яку виконували діти та дитячий...