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День матері на Фльориді

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Учасники святкування Дня матері на Фльориді НОРТ ПОРТ, Фльорида. – 10 травня, напередодні Дня матері, українська громада південно-західної Фльориди урочисто відзначили це свято соборною молитвою-молебнем у сусідній американській церкві St. Pedro в Норт Порті. Молебень відслужили оо. Thomas, Дмитро Касіян, Олег Сацюк та диякон Володимир Пічкоров. Після молебня відбулася програма, яку виконували діти та дитячий...


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