День міста усе ж святкували

By Updated:2 Mins Read

Виступає народна аматорська духова оркестра Михайлівського будинку культури, що неподалік Кам’янки (керівник Петро Крупський). (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – 13 вересня Сміла мала б святкувати 628-ту річницю,  але місцева влада вирішила скасувати свято з огляду на безпеку людей, наголосивши у своєму зверненні, що святкування обов’язково відбудеться після перемоги. Однак деякі святкові заходи все...


