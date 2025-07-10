Де ви‚ діточки України?

Четвертий рік демонічний кремлівський монстр не відступає від України‚ не зрікається наміру стерти Українську незалежну державу з полі­тичної мапи світу і звести з білого світу українців яко самобутню націю. До знищення українських міст і сіл‚ до методичних убивств мирного населення‚ до всіх непростимих злочинів задурманених великодержавним шовінізмом московитів додається тяжкий злочин викрадення українських дітей. У...