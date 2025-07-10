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Де ви‚ діточки України?

By Updated:3 Mins Read

Четвертий рік демонічний кремлівський монстр не відступає від України‚ не зрікається наміру стерти Українську незалежну державу з полі­тичної мапи світу і звести з білого світу українців яко самобутню націю.  До знищення українських міст і сіл‚ до методичних убивств мирного населення‚ до всіх непростимих злочинів задурманених великодержавним шовінізмом московитів додається тяжкий злочин викрадення українських дітей. У...


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