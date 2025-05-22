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Джорджія готова до українських іновацій

By 3 Mins Read

Учасники зустрічі в Українському домі паралельний захід „Select Georgia: Старт з технологічного майданчика США-Україна“ ВАШІНҐТОН. – 15 травня Gateway85 Community Improvement District (CID) провів в Українському домі паралельний захід „Select Georgia: Старт з технологічного майданчика США-Україна“ в рамках інвестиційного саміту SelectUSA 2025 у Вашінґтоні. Ця подія була організована Gateway85 Cid. у партнерстві з округом Ґвіннет,...


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