Дипломатичній академії України – 30 років

Промовляє директор Дипломатичної академії Генадій Надоленко. (Фото: Пресслужба академії) КИЇВ. – 30 травня відбулися урочистості з нагоди заснування Дипломатичної академії України ім. Генадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України – установи, яка стала невід’ємною частиною дипломатичної історії держави. За 30 років своєї роботи академія зробила значний внесок у формування професійного дипломатичного корпусу держави, підтримку европейського...