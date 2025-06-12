Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Дипломатичній академії України – 30 років

By Updated:3 Mins Read

Промовляє директор Дипломатичної академії Генадій Надоленко. (Фото: Пресслужба академії) КИЇВ. – 30 травня відбулися урочистості з нагоди заснування Дипломатичної академії України ім. Генадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України – установи, яка стала невід’ємною частиною дипломатичної історії держави. За 30 років своєї роботи академія зробила значний внесок у формування професійного дипломатичного корпусу держави, підтримку европейського...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts