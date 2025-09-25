Доки Европа смоктатиме смочок?

Вибачте за порівняння Европи із немовлям, але те, що відбувається у сучасному, неблагополучному світі, явно нагадує цей процес. Побачив і послухав коментарі Володимира Огризко (колишнього міністра закор­донних справ України ) і не можу з ним не погодитись. Не так давно декілька европейських країн-членів НАТО стали жертвами нападів Росії (вторгнення беспілотників, літаків), але адекватної відповіді від...