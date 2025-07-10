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Доктор Літепло з Ольштина на світовій дорозі

By Updated:1 Min Read

Доктор Ґжеґож Літепло (праворуч) з професором Дієґо Ґонсалесом-Рівасом (ліворуч) – всесвітньо відомим торакальним хірургом. Д-р Ґжегож Літепло – багатообіцяючий молодий лікар з Ольштина, пройшов стажування в одному з найсучасніших медичних центрів Китаю, відомому передовими методами малоінвазивної хірургії. Під час перебування там він працював пліч-о-пліч із провідними торакальними хірургами світу, зокрема з професором Дієґо Ґонсалесом Рівасом...


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