Доповідь в Канаді про „Шевченкіяну“ Станіслава Людкевича

ТОРОНТО. – 7 березня Наукове това­риство ім. Шевченка (НТШ) в Канаді відмітило річницю Тараса Шевченка доповіддю, яка супровo­джу­валася конференц-залі Олд Милл інтерактивною слайд-презентацією „Шевченкіяна Станіслава Людкевича у його філологічних та музикознавчих працях, і музичних композиціях“. Д-р Даґмара Турчин-Дувірак Доповідь виголосила голова НТШ-К, д-р Даґмара Турчин-Дувірак – музиколог, педагог, музичний критик, доктор музикознавства, колишня науковий співробітник...