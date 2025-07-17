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Допомагають друзі з Німеччини

By Updated:2 Mins Read

Чернівецька громада отримала техніку з Німеччини. ЧЕРНІВЦІ. – Німецьке місто-побратим Дюссельдорф з початку великої війни підтримує Чернівецьку область. Тепер друзі передали для міста комунальну техніку загальною вартістю понад 63 тис. евро, яка вже працює на місцевому підприємстві. Також у рамках співпраці буковинська молодь побувала в Німеч­чині, де зустрілася з ровесниками, ознайомилася з міжнародною освітньою програмою...


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