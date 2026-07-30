Допомагають приятелі з Франції та Канади

Роберт Менард у Ліцеї ім. Маркіяна Шашкевича. ЧОРТКІВ, Тернопільська область. – Голова громади Володимир Шматько разом з міським головою французького міста Безьє Робертом Менардом відвідали на фронті військових 42-ої окремої механізованої бриґади ім. Героя України Валерія Гудзя в Донецькій і Дніпропетровській областях. Від громади нагородили воїнів відзнаками „За честь і відвагу“, передали для фронту зарядну...