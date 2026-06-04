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Допомагає парафія із Вашінґтону

By Updated:1 Min Read

Дітям вручає подарунки з-за океану о. Андрій Шпунт. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – Парафія св. апостола Андрія Первозваного УПЦ США із Вашінґтону передає різноманітну гуманітарну допомогу єпархіям та парафіям ПЦУ, підтримуючи тісний контакт. Серед партнерів, з якими вони активно співпрацюють, – благочинний Черкас протоєрей Андрій Шпунт. Цими днями американські добродії передали вироби медичного призначення, які...


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